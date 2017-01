Nettuno, incendio in un appartamento: evacuata una famiglia

Incendio nella serata di ieri 10 gennaio a Nettuno. In via Tagliamento, intorno alle 21, un appartamento ha preso fuoco. A causare le fiamme una stufetta a liquido infiammabile che gli abitanti avevano in cucina, al piano terra.

La famiglia, composta da tre persone, ha lasciato l'abitazione in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. I Pompieri, arrivati sul posto con due squadre, hanno spento il rogo ma il piano terra della casa è andato completamente distrutto. Per precauzione i Vigili del fuoco hanno dichiarato l'appartamento non è agibile per almeno 24-36 ore. I tre saranno ospitati da alcuni parenti. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.