Tragedia in via Candoni: neonata di 5 mesi trovata morta nella baraccopoli. Carabinieri sul posto

Tragedia al campo nomadi di via Candoni dove una neonata è morta nella mattinata di oggi, giovedì 28 novembre. La piccola era nata a giugno 2019.

A dare l'allarme i familiari della bambina. Sul posto il personale medico del 118 che ha tentato di rianimare la bimba di appena 5 mesi nella baraccopoli, ma i tentativi sono stati vani.

In via Candoni anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile, della compagnia dell'Eur e la sezione rilievi di via in Selci. Al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi. Saranno gli esami del medico legale prima e quelli autoptici poi a certificare le esatte cause del decesso.