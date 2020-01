Neonata morta, la mamma si difende davanti al Gip. I familiari: "Non sapevamo fosse incinta"

"E' caduta, non l'ho uccisa". E' stata questa fin dalle prime ore la versione di L.L., la 29enne madre della neonata morta all'ospedale Bambin Gesù dove è arrivata sabato già in gravissime condizioni. La piccola, che era stata partorita poco prima in casa nel quartiere Giardino di Roma, tra Vitinia e Acilia, aveva ferite alla testa.

La madre è ora agli arresti domiciliari e la Procura di Roma indaga ora per omicidio. Secondo quando ricostruito finora a dare l'allarme e' stata la nonna della piccola che, entrata nella stanza della figlia ha visto la neonata a terra avvolta in un asciugamano e con il cordone ombelicale, ancora non reciso.

La madre della bambina, arrivata qualche mese fa a Roma dalla Germania dove vive con il compagno, ha raccontato che non sapeva di essere incinta e che la neonata è caduta in seguito al parto.

I pm, che hanno affidato l'incarico per l'autopsia per stabilire la causa delle ferite riscontrate sul corpo della neonata, non ritengono però la versione della giovane donna credibile anche perché la bambina, al momento del parto pesava 3,250 chili ed era lunga 54 centimetri.

Non solo. Chi indaga sta valutando anche la posizione della mamma di L.L. che, anche ai carabinieri, ha ribadito come nessuno, anche lei, sapeva che la ragazza fosse incinta. A dichiararsi all'oscuro della gravidanza anche le due sorelle maggiori della 29enne.

Ascoltate, hanno spiegato di aver ricevuto una chiamata dalla madre proprio mentre la ragazza stava partorendo, ma che prima di allora non sapevano fosse incinta. Stesso discorso per il compagno della ragazza, ora in Germania, che contattato ha detto di non essere al corrente della gravidanza.