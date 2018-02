Neonata muore dopo trasporto in ospedale, la Procura apre un fascicolo

Tragedia a Civitavecchia dove una bambina di appena un mese di vita è morta presumibilmente a causa di una crisi respiratoria. Una morte bianca, consumatasi la mattina di domenica 4 febbraio in un appartamento del Comune portuale della provincia romana. Ad accorgersi della crisi della lattante gli stessi genitori che hanno da subito allertato i soccorritori.

Neonata morta a Civitavecchia

Arrivati sul posto gli agenti di polizia del commissariato di Civitavecchia, la neonata è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Paolo, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare, i medici del nosocomio civitavecchiese non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Fascicolo in Procura

Consumatasi la tragedia sulla morte della bimba la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo d'indagine come atto dovuto. Secondo quanto si apprende al momento non ci sarebbero iscritti nel registro degli indagati. Disposta l'autopsia dall'Autorità Giudiziaria al fine di appurare i motivi della morte della bambina.