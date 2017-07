Esquilino: negozio di telefonia nascondeva un centro riciclaggio di smartphone rubati

Un negozio di telefonia dietro al quale si nascondeva un centro di riciclaggio per smartphone rubati. E' quanto hanno scoperto gli agenti di polizia del commissariato Esquilino nell'ambito dei controlli messi in atto alle attività commerciali del quartiere multietnico della Capitale. In particolare i poliziotti hanno trovato, in via Ricasoli, un vero e proprio centro per il riciclaggio di smartphone.

Denunciato per ricettazione

L’illegale attività, gestita da un cittadino di nazionalità afghana, era in apparenza un negozio di riparazione di apparecchiature mobili. Sequestrati in particolare 5 telefoni cellulari di ultima generazione di provenienza furtiva, sui quali sono in corso accertamenti. Denunciato per ricettazione il responsabile.