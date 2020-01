Ncc con targa estera ma in servizio stabile a Roma, multato dalla Polizia Locale

Un Noleggio con Conducente con targa straniera ma in servizio stabile sulle strade della Capitale multato dalla Polizia Locale. Lo rendono noto le segreterie romane del comparto taxi dI Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Ati taxi ed Anar - Associazioni Nazionale Autonoleggiatori Riuniti.

"Nella giornata appena trascorsa, grazie all’azione degli uomini del GPIT di Roma Capitale, è stato fermato e sanzionata il titolare di un’autorizzazione di noleggio che operava stabilmente sul territorio cittadino con targa estera".

"In ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti e dal Codice della Strada, il conducente del mezzo è stato pesantemente multato ed il veicolo sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo . Esprimiamo sincero apprezzamento - conclude la nota - per tutte le azioni messe in campo ai fini del contrastare ai fenomeni di abusivismo e tese a ripristinare la legalità nel comparto taxi e noleggio con conducente".