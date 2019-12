Natale Sicuro, scatta il piano straordinario: controlli anti truffe e per le vie dello shopping

Oltre mille carabinieri in campo e già 292 persone arrestate dal 1 dicembre. E' partita l'operazione 'Natale Sicuro' a Roma che si aggiunge alla già operativa task force, ad 'alto impatto' voluta dal ministro dell'Interno, pianificata nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 15 novembre scorso, nei quartieri dove maggiore è presente lo spaccio di stupefacenti.

Il piano vede il rafforzamento della presenza dei militari che sono impegnati sul territorio per garantire la sicurezza di turisti e residenti.

L'operazione 'Natale Sicuro' prevede circa mille militari dei gruppi di Roma, Frascati e Ostia, coadiuvati dalle gazzelle e dai motociclisti del Nucleo Radiomobile per il pattugliamento del territorio con la cooperazione dei reparti specializzati dell'Arma, per assicurare una fitta rete di controlli in tutte le zone.

Dall'inizio della task force ad 'alto impatto', nei quartieri dove maggiore è presente lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno già eseguito 146 arresti; denunciato 49 persone; controllato 13105 persone, 7546 mezzi e 37 attività commerciali; sequestrato circa 44 chi di droga, tra cocaina, hashish, marijuana e droghe sintetiche.

Un'attenzione particolare è in atto per la tutela delle vittime vulnerabili, in particolare gli anziani, a cui l'Arma è come sempre vicina.

Mentre proseguono gli incontri per fare prevenzione, organizzati dai Carabinieri presso centri anziani e parrocchie, molte sono le segnalazioni di meno giovani che raccontano di essere stati avvicinati in strada per tentativi di truffe o a cui hanno bussato alla porta di casa persone che tentavano di raggirarli chiedendo soldi. Si tratta di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini. Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni.