Natale Sicuro: rafforzati i presidi di controllo delle aree sensibili

Natale sicuro a Roma. E' stato illustrato a tutti i dirigenti della Questura di Roma, il piano di sicurezza messo a punto dal questore Marino, in vista dei numerosi eventi in programma a Roma e provincia per le feste di Natale e Capodanno. L'iniziativa, condivisa con il prefetto Basilone, s'inquadra in una più ampia progettualità del dipartimento della Ps per il "Natale sicuro" a livello nazionale.

Natale sicuro

Sono stati rafforzati i presidi a controllo delle aree sensibili, anche per corrispondere alle immutate esigenze dell'antiterrorismo. Particolare attenzione viene rivolta agli eventi religiosi iniziati l'8 dicembre con il tradizionale omaggio alla Madonna con l'intervento del Santo Padre in piazza Mignanelli per la festa dell'Immacolata.

Capacità di reazione dei poliziotti

Il questore Marino ha, personalmente, diffuso un sms a tutti i poliziotti della questura nel quale, accanto agli auguri per un sereno Natale, ha richiamato l'attenzione di ognuno, sottolineando come l'efficacia dei dispositivi risieda principalmente in un atteggiamento di grande impegno, vigilanza e capacità di reazione di ciascun poliziotto.

Misure antiterrorismo

Primo banco di prova del piano di prevenzione per le misure antiterrorismo l'8 dicembre. Come spiegano dalla Questura di Roma i piano predisposto del Questore Guido Marino, per garantire il regolare svolgimento degli eventi dell’otto dicembre a Roma, a cui ha preso parte una nutrita folla di persone ha ben funzionato. Controllate oltre cento mila persone nei varchi di accesso alle aree di sicurezza, allestite nei luoghi delle celebrazioni.

Albero Natale a piazza Venezia

Folta partecipazione di pubblico anche a piazza Venezia per la tradizionale accensione dell’albero di Natale. Al termine della giornata, il Questore ha ringraziato tutte le donne e gli uomini che hanno lavorato insieme alle forze dell’ordine, per l’ottima riuscita della giornata di festa nella capitale del Paese.