Natale a Roma, dagli eventi ai trasporti la guida per il 25 dicembre nella Capitale

Natale in tono minore per la Capitale. Dopo le polemiche per lo scarso clima natalizio, per l'albero di piazza Venezia diventato ormai "Povero Tristo", la città accoglie i turisti che l'hanno scelta cercando di mostrare il suo volto migliore. Trasporti potenzionati, forze speciali per la raccolta rifiuti ed eventi per mostrarsi nel proprio aspetto migliore.

ALLERTA TERRORISMO - Il tutto senza dimenticare l'allerta terrorismo, alle stelle dopo l'attentato di Berlino. Anche per questo anche oggi, 25 dicembre, si è deciso di vietare l'ingresso dei camion nel centro storico. A presidiare i varchi, anche oggi, la polizia Locale con 2 pattuglie ad ogni ingresso.

LA SINDACA - Appuntamento con la tradizione per la sindaca Raggi che alle 13 sarà alla Chiesa di Santa Maria in Trastevere con la Comunità di Sant'Egidio per il tradizionale pranzo natalizio con i più poveri.

TRASPORTI - Potenziati i trasporti rispetto agli scorsi anni. Varato infatti l'orario prolungato che prevedere un turno pomeridiano dalle 16.30 alle 21 per il giorno di Natale in aggiunta al turno mattutino dalle 8.30 alle 13. Metro e bus si fermeranno quindi solo all'ora di pranzo, tra le 13 e le 16.30. Un accordo raggiunto a seguito della richiesta di "un impegno supplementare al personale ed una organizzazione del lavoro in grado di rispondere con la necessaria flessibilità alle esigenze del servizio".

RIFIUTI - Rinforzi anche per l'Ama. Nel giorno di Natale infatti al lavoro oltre 1.400 dipendenti tra operatori e autisti: il 20% in più rispetto ad una domenica standard. Nella giornata di Santo Stefano sul territorio saranno invece complessivamente operativi circa 2.500 addetti. Ama garantirà quindi in tutta la città i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, pulizia e spazzamento. Le officine aziendali saranno aperte per assicurare le attività di manutenzione dei veicoli.

Assicurati tutti i consueti presidi delle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Venezia, Fori Imperiali, ecc.

BLOCCO TRAFFICO - Previste anche a Natale misure antismog. Riscaldamenti non superiori ai 18 gradi e per quanto riguarda la circolazione previsti i seguenti provvedimenti: nella fascia oraria 7,30-20,30: ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi. Autoveicoli alimentati a benzina "PRE-EURO 1", "EURO1", ed "EURO 2'". Autoveicoli alimentati a gasolio "PRE-EURO 1", "EURO 1" ed "EURO2".

CHIUSI I SITI ARCHEOLOGICI - In un comunicato la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'Area archeologica centrale di Roma spiega: "Il 25 dicembre i siti archeologici e i musei della Soprintendenza resteranno chiusi al pubblico. Il 26 dicembre saranno regolarmente aperti con il consueto orario. Il 24 e il 31 dicembre i siti archeologici (Colosseo, Foro Romano-Palatino e Terme di Caracalla) osserveranno l'orario normale dalle 8.30 alle 16.30, con la chiusura della biglietteria e l'ultimo ingresso alle 15.30. Le sedi del Museo Nazionale Romano il 24 e il 31 dicembre chiuderanno al pubblico alle 17, con la chiusura della biglietteria e l'ultimo ingresso alle 16".