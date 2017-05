Nascondeva droga negli ovetti di cioccolato, in manette un tassista di Marconi

I loro movimenti avevano insospettito i militari della stazione Villa Bonelli che avevano presupposto appunto attività illecita. I militari si sono dunque messi sulle tracce dei due conviventi fino al blitz della scorsa notte quando hanno fatto irruzione all'interno del loro appartamento in via Quirino Majorana, zona Marconi.

Una volta nell'abitazione, i carabinieri hanno individuato la droga dentro una credenza in cucina, nascosta negli involucri di plastica che in genere contengono le sorprese dei noti ovetti di cioccolato. Uno stratagemma che non è passato inosservato ai carabinieri di Villa Bonelli. Non solo.

A casa dei due conviventi, un tassista di 54 anni e una impiegata di 53, sono stati rinvenuti e sequestrati in totale 28 grammi di marijuana, una pianta di cannabis, diverse centinaia di euro, ritenuta provento dello spaccio, e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

Come disposto dall'Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.