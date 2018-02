Nasconde in auto dosi di cocaina pronte per lo spaccio, nei guai un giovane

Nascondeva in auto cocaina pronta per lo spaccio. I Carabinieri della Stazione di Mentana, impegnati in attività di controllo del territorio nei pressi delle palazzine di via XXIV Maggio di Tor Lupara di Fonte Nuova, hanno fermato un 24enne del posto, a bordo di un'auto.

Il giovane nascondeva di 5 dosi di cocaina, oltre a 120 euro in contanti, provento dell'attività illecita. E' stato arrestato e tradotto in regime di arresti domiciliari.

Nell'ambito di medesimi controlli, i Carabinieri della Stazione di Palombara Sabina hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare presso un'abitazione di via del Laghetto, risultata essere nella disponibilità di un 25enne del luogo, trovando occultato all’interno di un mobile del salone 10 dosi di marijuana ed un bilancino di precisione, nonché 730 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Anche in questo caso il pusher è finito agli arresti domiciliari.