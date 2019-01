Narcos Preneste: sequestrati altri 5 chili di marijuana, cinque corrieri in manette

Narcos Preneste ancora in manette fra la zona di Porta Maggiore e la stazione Tibus al Nomentano. Sono cinque i corrieri arrestati in tre distinte situazioni. Primi a finire in manette due cittadini del Gambia. La coppia è stata fermata nel pomeriggio dell'11 gennaio in piazza di Porta Maggiore dagli agenti del commissariato San Lorenzo di Polizia diretto dal dottor Luigi Mangino.

Sottoposti a perquisizione i due sono stati trovati in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana incelofanata e nascosta nel cartone di una bottiglia di cognac.

Poche ore dopo, intorno alle 21:00, sempre in piazza di Porta Maggiore sono invece stati i poliziotti del commissariato Esquilino a fermare un uomo per un controllo, un cittadino extracomunitario di 34 anni. Nel suo zaino hanno rinvenuto 1 chilo di marijuana.

Infine, intorno alle 21:30 sempre di ieri, in largo Guido Mazzoni, nell'area della Stazione Tibus al Nomentano, a destare sospetto negli agenti è stato lo scatto repentino che due uomini di 28 e 26 anni hanno fatto per salire a bordo di un bus.

Così i poliziotti del reparto volanti hanno preceduto al controllo dei due cittadini extracomunitari e, occultata negli zaini, hanno trovato 4 chili di marijuana. Arrestati i due dovranno rispondere, così come gli altri tre fermati, di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.