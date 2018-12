Stazione Tibus: narcos in partenza per Milano con due chili di marijuana nello zaino

Narcos in manette alla Stazione Tibus di largo Guido Mazzoni. L'arresto intorno alle 22:30 di giovedì 27 dicembre quando una volante della Questura di Roma ha notato un uomo che, alla loro vista, ha palesato un evidente nervosismo provando a confondersi fra i passeggeri in partenza su un pullman per Milano.

Notato lo strano movimento i poliziotti hanno deciso di vederci chiaro trovando risposte al nervosimo palesato dall'uomo alla loro vista. Sottoposto a perquisizione, nello zaino che aveva con sè gli agenti hanno trovato e sequestrato oltre due chili di marijuana.

Identificato per un cittadino nigeriano di 34 anni, l'uomo è stato arrestato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".