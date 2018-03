Muro Torto dimezzato e a 30 km/h: viabilità a rischio caos

Traffico in tilt al Muro Torto. Dopo i lavori dello scorso 12 febbraio, altra limitazione alla viabilità nel tratto di strada in direzione di piazzale Flaminio. La circolazione sarà limitata con le auto che potranno circolare al massimo a 30 chilometri all'ora. La causa, fa sapere la Polizia Locale, è riconducibile ad un cedimento strutturale di una parte di cornicione di uno dei propilei all'ingresso di Villa Borghese, ispezionato dai vigili del fuoco lo scorso 8 marzo dopo il ritrovamento di calcinacci sul marciapiede.

I pompieri hanno subito disposto l'isolamento dell'area. Inevitabili disagi per la circolazione. La Polizia Locale ha disposto il "senso unico alternato sulla carreggiata da Viale Giorgio Washington a Via Giambattista Vico nel tratto compreso tra viale Giambattista Vico ed il fronte via Alberto Ferrero", con limitazione a 30km/h.

Lì anche sarà vietato anche il "transito ai pedoni sul marciapiedi posto sul lato destro della carreggiata in direzione Viale Giorgio Washington nel tratto compreso tra il fronte Via Flaminia e Viale Giorgio Washington" e sul marciapiedi posto "sul lato sinistro della carreggiata in direzione Viale Giorgio Washington a partire da 3 metro del propileo posto sul lato stesso fino a Viale Giorgio Washington".

Limite di velocità 30 km/h, anche a Viale del Muro Torto dal cavalcavia di Viale delle Magnolie a Piazzale Flaminio. Interdetto anche il transito dei pedoni.