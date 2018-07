Salvini in tonaca e con crocifisso in mano: nuovo murale a Ostiense

Un murale che ritrae il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in abito talare, con il crocifisso brandito in una mano e un libretto nell'altra, è apparso a Roma in un sottopasso nel quartiere Ostiense. L'opera riporta sul bordo bianco che la circonda la scritta "Vattene, Satana, Vattene". Sulle nocche del leader leghista compaiono inoltre le parole 'love' (mano destra) e 'hate' (sinistra), come quelle dell'inquietante predicatore interpretato da Robert Mitchum nel film 'La morte corre sul fiume'.

Un riferimento alla copertina di Famiglia Cristiana, oggetto di forti polemiche, dove il ministro era rappresentato sotto il titolo 'Vade retro Salvini'.

Il murale, comparso ieri in via delle Conce, in mattinata è stato rimosso.