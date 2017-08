Mura Aureliane: sgomberati insediamenti abusivi, area bonificata per prevenire incendi

Non si fermano le operazioni di sgombero degli insediamenti abusivi a Roma. E' di ieri l'intervento messo in atto dal Comando del Corpo di Polizia Locale, Sezione PICS, che con il supporto tecnico di personale e mezzi Ama e dipartimento Ambiente ha proceduto ad un intervento di rimozione e contestuale bonifica di insediamento sorto nelle aree a ridosso delle Mura Aureliane, più precisamente nel tratto di via Casilina, da Piazzale Labicano allo svincolo per la Tangenziale Est.

Si è proceduto all'abbattimento di un manufatto abusivo costruito in legno e con il tetto in lamiera della dimensione di circa 40 metri quadri, composto da tre vani al cui interno si trovavano numerosi giacigli.

Al momento dello sgombero sono stati trovati all'interno un uomo ed una donna di nazionalità romena che, dopo l'identificazione, si sono allontanati rifiutando l'assistenza offerta. Dopo l'abbattimento sono state eseguite opere di bonifica dell'area con la rimozione dei materiali e dei cumuli di rifiuti ammassati a ridosso del monumento.

Al fine di mettere l'area in sicurezza da incendi si è inoltre proceduto allo sfalcio dell'intera superficie di circa 5000 metri quadri e all'abbattimento di essenze arboree infestanti che, per la loro altezza, occultavano la visuale del monumento. L'intera zona è stata anche cosparsa con enzimi disinfettanti. Nella prossima settimana è programmato un altro intervento di controllo, di rifinitura e di riparazione delle reti di recinzione.