Venditori abusivi e infrazioni al codice della strada: raffiche di multe a Tor Bella Monaca

Infrazioni al codice della strada e venditori abusivi. Raffica di multe a Tor Bella Monaca. Qui, gli agenti della Polizia Locale, Gruppi Torri e Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico), hanno eseguito una serie di controlli di polizia stradale e amministrativa in diverse vie del popoloso e popolare quartiere del VI Municipio: via dell'Archeologia, via Amico Aspertini, via Paolo Ferdinando Quaglia e in viale Santa Rita da Cascia.

Circa 100 le verifiche effettuate, che hanno portato a sanzioni per mancato rispetto delle norme del codice della strada, oltreché a 2 sequestri amministrativi per mancata copertura assicurativa e 1 fermo del veicolo per guida senza patente. Alle operazioni hanno partecipato anche personale del Commissariato Casilino Nuovo e del servizio anticrimine della Questura.

I controlli da parte degli agenti sono andati avanti tutta la mattina, per poi proseguire al suq di Via di Tor Bella Monaca, all'altezza del civico 443. Qui sono stati eseguiti alcuni sequestri amministrativi per vendita abusiva ed elevate un paio di sanzioni per esercizio abusivo e occupazione illecita di suolo pubblico.

In totale sono 25.000 gli articoli posti sotto sequestro, tra accessori di telefonia mobile, bigiotteria, berretti, sciarpe e altri capi di abbigliamento. Circa 40 mila euro le sanzioni comminate, anche ad un grande magazzino che aveva ampliato la superficie di vendita senza alcun titolo.