Vigili ai Parioli per controllare le microcar scoprono una Porsche con 100 multe non pagate

Oltre 500 veicoli controllati, di questi 70 multati ed 8 sequestrati. Maxi controlli degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che nel pomeriggio dello scorso 22 maggio hanno effettuato una serie di accertamenti tra i Parioli e la zona del Flaminio. Tra piazza Euclide, piazza delle Muse e viale Tiziano, particolare attenzione è stata posta ai veicoli con targa straniera ed alle microcar, con sanzioni e sequestri per mancanza di revisione e assicurazione.

Porsche Cayenne con 100 multe non pagate

Nel corso dei controlli i 'caschi bianchi' hanno fermato una Porsche Cayenne. Effettuati accertamenti sulla targa straniera della vettura, sulla stessa sono risultate esistere cento multe non pagate. Accertamenti in corso da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale per fare luce sulla situazione del conducente della Porsche, a cui verranno poi recapitate le eventuali sanzioni (maggiorate) riconducibili alla data di acquisto della vettura.