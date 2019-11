Automobilisti indisciplinati ed ubriachi alla guida: 1600 multe nel weekend

Multe per 50mila euro a ristoranti e locali e sanzioni agli automobilisti indisciplinati. Anche in questo fine settimana sono proseguiti i controlli da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, soprattutto a contrasto dei comportamenti illeciti e pericolosi su strada e della vendita e somministrazione illegale di alcolici. Oltre 2mila verifiche hanno riguardato la sicurezza stradale, con particolare attenzione all'eccesso di velocità: 60 le persone sorprese alla guida oltre i limiti.

Gli agenti hanno accertato in totale oltre 1600 infrazioni al Codice della Strada, mentre 178 sono stati i veicoli rimossi per sosta irregolare. Violazioni per più di 50mila euro riscontrate nei locali: occupazioni di suolo pubblico irregolari, prodotti alimentari non a norma, vendita o somministrazione di bevande alcoliche fuori dagli orari previsti.

Diversi casi di mancato rispetto delle norme anti-alcol sono stati sanzionati nelle zone di Trastevere e piazza Bologna. Ulteriori verifiche hanno riguardato anche la zona del Centro Storico, stazione Termini, Testaccio, Ostiense e Centocelle.