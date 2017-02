Porta Portese: venditori abusivi tra i banchi regolari, multe per 40mila euro

Venditori illegali tra i banchi regolari. Come ogni domenica mattina la Polizia Locale ha effettuato numerosi controlli amministrativi nei mercati di Porta Portese, quello di Trastevere e quello di viale Palmiro Togliatti, con personale proveniente dai gruppi Monteverde e Casilino. Durante gli interventi gli agenti hanno proceduto ai controlli sulle licenze e autorizzazioni, sulla qualità e tracciabilità delle merci alimentari e sul rispetto delle postazioni assegnate, dove tra i venditori regolari si inseriscono abusivi con merce talvolta proveniente dai cassonetti dell'immondizia, con grave pericolo per la salute degli avventori.

MULTE PER 40MILA EURO - In complessivo oggi gli agenti hanno effettuato 8 sequestri, di cui 1 penale: 4 a Porta Portese est e 4 a Porta Portese centro, con sequestro di numerosi articoli, circa 6000 tra capi di abbigliamento, bigiotteria, cover per cellulari e materiale elettronico. Le sanzioni comminate superano le 40.000 Euro per esercizio di vendita abusiva: una persona è stata denunciata per vendita di materiali contraffatti.