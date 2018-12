Trastevere: bevono alcol in strada, multe da 750 euro per 5 giovani

Hanno violato l'ordinanza antialcol emanata dalla Sindaca di Roma. Ad essere multati di 750 euro ciascuno cinque ragazzi, sanzionati dai carabinieri in quanto trovati a bere bevande alcoliche e superalcoliche, in contenitori di vetro, per le strade di Trastevere. Anche un pub è stato sanzionato dai militari perché sorpreso a servire bevande alcoliche ai propri clienti dopo le 2.00 di notte, oltre l’orario consentito dall’Ordinanza sindacale, per un importo di 280 euro.

Le sanzioni sono state elevate dai militari dell'Arma della Compagnia Roma Trastevere coadiuvati dai Carabinieri dall’8° Reggimento Lazio che hanno eseguito, nello storico quartiere romano di Trastevere, dei controlli volti a prevenire e reprime ogni forma di illegalità.

Nel corso dei controlli sono finiti in manette due ladri, un italiano e un polacco, di 37 anni, entrambi disoccupati e senza fissa dimora, sorpresi dai Carabinieri mentre cercavano di impossessarsi di uno scoter. Dopo l’arresto i due sono stati accompagnati in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo mentre, lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Sempre nel corso dei controlli, i militari hanno segnalato alla competente Autorità, quale assuntore, un giovane studente di 15 anni, incensurato, che a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish, ad uso personale.

Sono 5 in totale le attività commerciali ispezionate, oltre 200 le persone identificate e oltre 50 i mezzi controllati, e solo 2 le contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada.