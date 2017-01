Street control a Tor Bella Monaca: settantadue multe in poche ore

1 / 2

Settantadue multe, di cui 47 per mancata revisione e 13 senza assicurazione. E' il primo bilancio delle verifiche attuate questa mattina dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale nella zona di Tor Bella Monaca. Numerose le pattuglie, coordinate dal vicecomandante del Corpo Antonio Di Maggio, al lavoro mediante l'utilizzo dello street control, in versione "posto di controllo", che tra l'altro rileva in tempo reale chi è sprovvisto di assicurazione, consentendo di fermare tutti quelli che ne circolano sprovvisti.

AUTOVELOX - Ad essere passate al setaccio via Domenico Parasacchi, largo Anderloni e via di Tor Bella Monaca. I controlli da parte degli agenti dei Gruppi Torri, Prenestino e Casilino, quelli del Gpit, assieme a dieci motociclisti del Comando di via della Consolazione, hanno passato al vaglio 1553 veicoli. Un dato parziale che si riferisce solo ai controlli fatti questa mattina, ma destinato a salire nel corso della giornata, dal momento in cui oggi pomeriggio è previsto l’impiego di altrettante pattuglie. Utilizzato anche l'Autovelox che ha controllato 1935 veicoli in transito sanzionandone 39 per il superamento dei limiti di velocità.

