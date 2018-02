Controlli fuori gli aeroporti: taxi abusivo a Ciampino e Ncc irregolari a Fiumicino

Continuano i controlli dei Carabinieri fuori dagli aeroporti di Roma.Durante le attività svolte nella giornata di ieri, nell'arco orario di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d'ingresso, uscita e antistanti i Terminal, i militari hanno identificato più di 100 persone e controllato 42 veicoli.

A Ciampino, un uomo di origini calabresi è stato sorpreso mentre svolgeva servizio di taxi abusivo a favore di 3 turisti inglesi. Grazie agli accertamenti svolti dai Carabinieri è emerso che l’autista era, addirittura, sprovvisto della patente di guida.

A Fiumicino, i Carabinieri hanno sanzionato 5 operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (NCC) che stazionavano nei pressi del Terminal senza averne titolo: non potranno avvicinarsi alla zona aeroportuale per 48 ore. Sono state, inoltre, contestate numerose infrazioni al Codice della Strada.