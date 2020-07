Acrobazie in skateboard tra i monumenti del centro: dieci denunciati

Salti e manovre spericolate tra i monumenti del centro. Tutto a bordo degli skateboard. Non solo monopattini ad occupare le giornate dei giovani di Roma. Giovedì sera blitz dei vigili urbani nella zona di piazza della Chiesa Nuova. Tante le segnalazioni di residenti che indicavano in un gruppo di ragazzi un potenziale rischio per i monumenti ma anche per l'incolumità stessa dei passanti.

Gli agenti intervenuti si sono concentrati sulla pericolosità dei comportamenti tenuti da un gruppo di “skater“, in un'area frequentata abitualmente da famiglie con bambini e da turisti ed hanno così avviato una serie di appostamenti anche con personale in abiti civili, fino al blitz scattato nella serata di giovedì.

Sedici le persone identificate e una decina i verbali elevati, secondo quanto stabilito dal nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Le verifiche continueranno nei prossimi giorni

