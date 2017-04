Piazza Euclide, è tolleranza zero: multe e sequestri contro i pariolini

Piazza Euclide sotto assedio. Dopo l'intervento della polizia di Stato dello scorso week end, anche la polizia locale è intervenuta nel cuore dei Parioli per rompere l'anarchia più volte denunciata dagli abitanti. Soste selvagge, clacson indisciplinati, audio tuning sparati a tutto volume sono diventati parte del quotidiano di cittadini che, esasperati, hanno inondato di denunce polizia, carabinieri e vigili urbani. E proprio in risposta a queste denunce arrivano le operazioni di questi giorni.

Ieri pomeriggio a piazza Euclide sono arrivate dieci pattuglie della municipale, accompagnate da numeri carri attrezzo. Obiettivo beccare sul fatto i veicoli parcheggiati irregolarmente. E puntuali sono arrivate le sanzioni, ben 40. Oltre alle auto in sosta irregolare sono state multate decine di microcar e motorini, con giovani, in alcuni casi anche minorenni, che parcheggiavano intralciando la circolazione e disturbando la quiete pubblica.

A capo delle operazioni il vice Comandante Antonio Di Maggio. Attenzione massima in particolare sulle microcar. Un sequestro ha riguardato un'auto di una ragazza di 15 anni che trasportava una sua coetanea. Il mezzo è stato portato via con il carro attrezzi e sarà sottoposto a fermo giudiziario di sei mesi, oltre ovviamente alla multa. Stessa sorta per una minicar portata via perché modificata nell'assetto e nell'illuminazione.

E dalla polizia locale fanno sapere che l'operazione non è che la prima di una lunga serie. Piazza Euclide è ufficialmente un'emergenza e per i pariolini molesti si annunciano tempi difficili.