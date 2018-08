Fiumicino: accompagnano clienti senza autorizzazioni, multe a Ncc abusivi

Ncc nel mirino dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma che, in occasione delle partenze estive, hanno svolto numerosi servizi di controllo all'interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Nel corso del servizio, svolto nei giorni di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d’ingresso, uscita e antistanti i terminal, i Carabinieri hanno identificato 140 persone, controllato circa 50 veicoli. In particolare hanno contestato 16 sanzioni amministrative, di cui sei a carico degli operatori del servizio di trasporto pubblico non di linea (N.C.C.). Addirittura in due casi gli autisti sono stati sorpresi mentre accompagnavano dei cittadini statunitensi utilizzando delle autovetture non abilitate.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri hanno denunciato tre passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente una donna italiana di 26, una brasiliana di 45 anni ed un cittadino francese di 24 anni, sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop ubicati all’interno dell’area internazionale dell’aeroporto. La refurtiva, per un valore complessivo di circa duecento euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi.