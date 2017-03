Trastevere: troppo rumore e alcol a minori, licenza sospesa a locale per 10 giorni

Contolli, multe e una sospensione di 10 giorni nel locali di Trastevere. E' questo l'esito di una delle indagini riscontrate in diversi esercizi. In una attività commerciale di via Garibaldi, il titolare aveva ampliato la superficie nella quale effettuava la somministrazione di bevande e intratteneva le persone con spettacoli musicali senza autorizzazione.

Significative, sono state le violazioni riscontrate durante un controllo presso un locale in vicolo del Cinque, durante il quale, è stata elevata contestazione amministrativa di 3mila euro, per somministrazione di alcolici a minori, oltre a 10mila euro per violazioni amministrative e relative a norme sull’impatto acustico, che hanno portato poi all’emissione di un decreto di sospensione della licenza per 10 giorni.

In via della Scala invece, il proprietario di un esercizio commerciale è stato denunciato per aver impiegato irregolarmente lavoratori nonché per aver predisposto un sistema di videosorveglianza non autorizzato con conseguente. Anche in questo caso è seguita la sospensione dell’attività.