Parcheggio selvaggio sul litorale: nel week end oltre duecento multe tra Ostia e Fregene

Fine settimana di multe tra Ostia e Fregene. I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno predisposto numerosi e mirati servizi per il controllo del territorio, con molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, mediante anche l'ausilio della visione dall'alto fornita dall'elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. Nel comune di Fiumicino, invece, polizia locale al lavoro.

Tale attività ha consentito di elevare varie contravvenzioni al Codice della Strada. Oltre duecento le multe elevate lungo i 24 chilometri di costa di Fiumicino. Il maggior numero di multe riguarda Fregene, dove gli agenti hanno lasciato 125 preavvisi. Due le auto rimosse mentre gli incidenti stradali rilevati sono stati cinque.

Multe anche ad Ostia. Nella giornata di ieri i Carabinieri, su disposizione della competente Autorità giudiziaria, hanno anche arrestato un 37enne che, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, era stato precedentemente sorpreso dai militari al di fuori della propria abitazione.

Il giudice, condividendo le valutazioni espresse dai Carabinieri, non ha ritenuto adeguata la misura applicata all’uomo, disponendone la traduzione presso la casa circondariale di Roma “Regina Coeli”.

Sempre in carcere, ma nella casa circondariale di Rebibbia, è invece finito un 43enne, domiciliato a Nuova Ostia, che dovrà scontare 1 anno e 5 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Ad Ostia Antica i militari, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno notificato e proceduto all'esecuzione della misura della permanenza in casa, nei confronti di una minore indagata per il reato di rapina.