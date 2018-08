Fontane e vandali: vigili beccano due turiste con i piedi a mollo, multate

Il piantonamento delle fontane della Capitale è scattato come da accordi con il Campidoglio. Le immagini del bagno nudi dei turisti all'altare della Patria ha spinto ad uno spiegamento di forze che, almeno fino al 2 settembre, sarà 24 ore su 24.

Agli uomini del Comandante Antonio Di Maggio, precettati anche dai gruppi più periferici, il compito per nulla facile di tenere a bada turisti e romani che, specie con il caldo, vedono negli specchi d'acqua della Capitale una fonte di refrigerio. E, al di là di gesti eclatanti diventati virali sui social, per capire di cosa stiamo parlando basta leggere i bollettini della polizia locale che nella giornata di ieri conta due pediluvi in due differenti fontane.

Nella notte tra martedì e mercoledì il primo intervento. Alle ore 1.40 una pattuglia del I Gruppo Trevi ha fermato una turista egiziana, di 29 anni, intenta ad immergere i piedi all’interno della Fontana di Trevi. Per lei scattata la sanzione di 450 euro.

Nel pomeriggio di ieri invece, sempre gli uomini del I gruppo Trevi insieme ai Carabinieri del comando di Piazza Venezia, "notavano una turista intenta ad immergere un piede nella fontana posta sotto l'Altare della Patria (lato Fori Imperiali). Subito fermata, la donna, americana di 68 anni, veniva accompagnata presso il vicino Comando Carabinieri di Piazza Venezia". A lei è andata peggio che alla prima. Oltre alla sanzione da 450 euro infatti, si procederà con la denuncia per vilipendio di tombe.

Nelle ultime due settimane, secondo quanto si apprende dalla Polizia Locale, sono una decina le persone sanzionate per bagno in fontane nel solo Centro Storico. Ci sono poi episodi in cui le sanzioni sono scattate per imbrattamento e deturpamento. A questi episosi si affianca poi la rissa sedata a Fontana di Trevi.