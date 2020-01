Strade come circuiti automobilistici: 250 multe per eccesso di velocità

Oltre 5000 controlli in questo fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale: dal Centro Storico, al quartiere Ostiense, da piazza Bologna alle zone dell'Eur e Ponte Milvio, nonché nelle aree limitrofe delle stazioni Termini, Ostiense e Tiburtina.

Particolare attenzione alla vendita e somministrazione irregolare di alcolici ed al rispetto dei limiti di velocità sulle strade.

A scambiare le strade dell'Urbe quali circuiti di automobismo, sono circa 250 i conducenti sanzionati perché sorpresi alla guida con una velocità superiore ai limiti consentiti. Gli accertamenti sono stati effettuati in varie zone della città, nelle vie ad alto scorrimento.

Verifiche mirate hanno riguardato anche la vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni in diversi esercizi commerciali nelle zone della Movida, da Trastevere a San Lorenzo. In un caso sono state avviate le procedure per la chiusura di un' attività a causa della gravità delle violazioni contestate.

Diverse le irregolarità amministrative accertate per occupazioni abusive di suolo pubblico, mancata esposizione dei prezzi e inosservanza delle normative sulla sicurezza dei prodotti alimentari, privi dell’indicazione di provenienza e tracciabilità.

Oltre 1300 le violazioni al codice della strada contestate, con più di 120 rimozioni per intralcio alla circolazione. Venti invece le irregolarità sanzionate per mancato rispetto delle norme anti-alcol come previsto dal regolamento di polizia urbana.