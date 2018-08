Task force dei carabinieri contro abusivismo e degrado, elevate multe per 191mila euro

E’ di 2 arresti e 17 denunce il bilancio dell’ingente attività, finalizzata a contrastare l’abusivismo commerciale e varie forme di degrado, che, ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con i colleghi dell’8° Reggimento Lazio e della Compagnia Speciale di Roma, hanno eseguito nel centro storico capitolino: nelle aree tra Colosseo ed i Fori Imperiali.

Venditori ambulanti al Colosseo

Nell’area monumentale del Colosseo, i Carabinieri hanno arrestato due persone, un 40enne romano e una 25enne, colpiti da ordine di carcerazione per precedenti reati; hanno denunciato 17 cittadini stranieri – cittadini del Bangladesh e del Senegal - perché sorpresi mentre, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente nei confronti di turisti e passanti, cercavano di vendere abusivamente prodotti di vario genere.

Daspo Urbano

I militari dell'Arma hanno sanzionato altri 8 cittadini, della stessa nazionalità, per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore (Daspo Urbano), perché sorpresi nelle aree di accesso e transito della fermata metro “Colosseo”.

Multe per oltre 191mila euro

Altri 37 cittadini stranieri – sempre del Bangladesh e del Senegal – sono stati sanzionati, per un totale di oltre 191.000 euro, per la vendita ambulante di bottigliette di acqua. I Carabinieri hanno sequestrato, trovati in loro possesso: circa 500 bottigliette di acqua, 72 ombrelli parasole, 31 teli poncho, 22 aste per selfie, 63 ventagli, 557 braccialetti e 81 manufatti in legno.