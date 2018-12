Fiumicino: si procuravano clienti nell'aeroporto, multati conducenti Ncc

Procacciavano clienti all'interno dello scalo Aeroportuale Intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino. I Carabinieri hanno multato di 6mila euro i conducenti Ncc per violazione all'ordinanza dell'E.N.A.C..

Nel frattempo 20 autonoleggiatori, nella serata di ieri, si erano radunati presso la galleria Sordi con l’intento di manifestare per la nota vertenza relativa alla categoria. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato presenti in loco in occasione del servizio a tutela di Palazzo Montecitorio ove erano in atto i lavori per l’approvazione della legge di bilancio.

Dopo aver bloccato ed identificato i presenti questi sono stati allontanati. I predetti saranno denunciati per manifestazione non autorizzata.