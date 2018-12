Alla guida con il cellulare: aumentano i controlli, agenti in moto contro i trasgressori

Agenti in moto in abiti civili per limitare il fenomeno della guida con il cellulare. Il Comando Generale della Polizia Locale di Roma ha predisposto un rafforzamento dei controlli in varie zone del territorio per debellare quei "comportamenti illeciti e pericolosi connessi all'uso improprio del cellulare durante la guida".

Il personale della Polizia Locale, Gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), in abiti civili ed a bordo di moto senza colori, avrà il compito di sorprendere e sanzionare i conducenti che utilizzano apparati telefonici senza auricolari o vivavoce.

Dalle telefonate ai messaggi, sono oltre 15.000 le sanzioni elevate finora nel 2018, un numero destinato a salire grazie anche a questo nuovo servizio. Per i trasgressori, oltre alla sanzione di 161 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente, scatterà la sospensione della stessa da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel corso del biennio.



L'azione messa in campo dalla Polizia Locale, che mira a contrastare tali condotte di guida pericolose, legate spesso alle distrazioni al volante, ha l'obiettivo finale di "limitare e dissuadere da comportamenti irresponsabili che possono provocare incidenti stradali, anche gravi".