Blocco del traffico a Roma: 380 multe nella seconda domenica ecologica

Sono 380 le multe della Polizia Locali agli automobilisti che non hanno rispettato le limitazioni della seconda giornata di blocco della circolazione veicolare all'interno del perimetro Z.T.L. "Fascia Verde" a Roma.

Gli agenti hanno eseguito 2509 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 380 violazioni. A novembre le multe furono 469 sui 2500 veicoli controllati. Come per la prima domenica ecologica, anche in questa occasione la maggior parte degli illeciti sono stati riscontrati nella mattinata, dalle 7.30 alle 13.00, con 214 sanzioni elevate a fronte di 1409 controlli.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00 e fino alle 18.30, le pattuglie hanno effettuato ulteriori 1100 accertamenti, rilevando 166 infrazioni. L'iniziativa ha previsto il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico con uno orario rimodulato nella fascia pomeridiana, finita anzitempo, alle 18:30, per garantire l'accesso e il deflusso dallo stadio Olimpico, teatro di Roma-Inter.