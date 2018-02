Blocco del traffico a Roma: 291 multe nella domenica ecologica

Una domenica di carnevale all'insegna del bel tempo. Ma se molti romani hanno deciso di raggiungere carri e gruppi in maschera utilizzando i trasporti pubblici altri cittadini non hanno rinunciato alla comodità dall'automobile nonostante lo stop al traffico nella fascia verde attuato per la terza domenica ecologica di questo 2018.

Multe blocco del traffico

Il blocco della circolazione è stato attuato dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00, con questa fascia oraria che ha subito una variazione per consentire ai tifosi della Roma di recarsi all'Olimpico ad assistere al match giocato contro il Benevento. Nonostate ciò sono state centinaia gli automobilisti che non hanno rispettato il blocco del traffico. Nel corso della mattinata su 631 mezzi controllati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, 124 sono stati multati per mancanza dei permessi necessari. Nel pomeriggio trend simile, con 957 controlli e 167 sanzioni elevate.

Multe Domenica Ecologica Roma 11 febbraio 2018

In totale sono statei1624 i mezzi controllati dai vigili urbani che hanno elevato un totale di 291 multe. Lo scorso 21 gennaio, seconda domenica di blocco del traffico del 2018, le sanzioni erano state 236.

Blocco traffico domenica 25 febbraio

La prossima Domenica Ecologica (la quarta del 2018), è programmata per il prossimo 25 febbraio 2018. Anche in quel caso, l'orario subirà una variazione con l'anticipo di un'ora per consentire ai tifosi della Roma di potersi recare allo stadio Olimpico ad assistere al match contro il Milan con calcio d'inizio previsto alle 20:45.