Blitz della Polizia Locale al mercatino di piazza Navona: irregolari 40 banchi su 60

Blitz della Polizia Locale al tradizionale mercatino di Natale e della befana di piazza Navona. Nel cuore di Roma il Comando Generale dei vigili nel pomeriggio di oggi 28 ottobre ha eseguito controlli su tutte le attività.

Su oltre 60 banchi ne sono stati sanzionati 40, per vari tipi di irregolarità in relazione al titolo autorizzativo. Le sanzioni vanno dai 50 ad oltre 1000 euro, superando le diverse migliaia di euro di multe. Sono stati apposti i sigilli a due box per "difformità totale rispetto alla concessione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive del Campidoglio".