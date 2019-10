Controlli sulle strade della Capitale: 1186 multe nel fine settimana

Pioggia di multe nel corso delle verifiche serali effettuate dalla Polizia Locale della Capitale in questo fine settimana, particolari accertamenti hanno riguardato le aree della Stazione Termini, le piazze e vie del centro storico: da piazza Navona a piazza della Rotonda a via delle Muratte, a via del Lavatore e Fontana di Trevi. Attività di vigilanza anche a Trastevere, Campo de Fiori, nel Tridente, a Testaccio, a viale Ostiense, nell'area Colosseo, a Piazza Bologna, San Lorenzo e Stazione Ostiense.



Gli agenti hanno eseguito circa 4.000 controlli ed applicato 14 daspo per violazione del regolamento di polizia urbana. Sono state 1.186 le violazioni al codice della strada contestate, 234 i veicoli sorpresi a circolare ad una velocità superiore al limite consentito, 219 le verifiche per guida in stato di ebrezza, con 1 denuncia di un conducente perché trovato con un valore oltre il limite consentito ed 1 patente ritirata. 165 invece le auto rimosse per soste ad intralcio ed un veicolo è stato posto sotto sequestro.



Ulteriori accertamenti hanno riguardato i locali e le attività commerciali, oltreché il rispetto delle norme anti-alcol. Quattro esercizi di somministrazione sono stati multati per irregolarità amministrative inerenti le maggiori occupazioni di suolo pubblico, musica ad alto volume, buttafuori irregolari. Mentre sono 26 le sanzioni elevate per inosservanza degli orari e delle modalità di somministrazione degli alcolici.

Venti le persone sanzionate nell'ambito del servizio anti prostituzione e ripristino del decoro urbano, come previsto dal regolamento di polizia urbana. Due invece i fermati e fotosegnalati presso il Comando Generale. Avviati nei loro confronti accertamenti relativi alla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.