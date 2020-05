In tre in auto senza mascherina, multati

Non appartenenti allo stesso nucleo familiare viaggiavano in tre nella stessa auto senza mascherine e senza un valido motivo. Per questo sono stati sanzionati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati anche in questa fase 2 nell’attività di vigilanza tesa a favorire il contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Fermati su via Cornelia dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio i tre sono stati multati.

Controlli che nella giornata di lunedì 4 maggio hanno riguardato anche alcuni esercizi commerciali che avevano riaperto le serrande senza rientrare nelle categorie autorizzate con l’avvio della fase 2.

Concluso il lockdown, sono state oltre 850mila i controlli eseguiti dalla Polizia Locale della Capitale a partire dalle prime disposizioni emesse sul contenimento del contagio da Coronavirus. Le pattuglie sono state impegnate in un'attività di vigilanza ad ampio raggio mirata a tutelare la sicurezza e la salute collettiva: circa 750 mila le verifiche che hanno interessato finora gli spostamenti e più di 100mila quelle effettuate dagli agenti nei parchi e presso le attività commerciali.

Quasi 3mila gli illeciti registrati dall'inizio del lockdown dalla Polizia Locale. Con l'inizio della seconda fase della gestione dell'emergenza epidemiologica, i vigili urbani stanno proseguendo con tutte le attività necessarie per verificare il rispetto delle nuove regole, mantenendo sempre alta l'attenzione verso i comportamenti che possano mettere a rischio la salute pubblica.