Colosseo: carrozza ferma nell'area pedonale in attesa degli sposi, multata

Tentava di entrare nell'area pedonale del Colosseo per prendere una sposa russa. Una carrozza di fine '700, con sei cavalli da tiro e guidata da due persone in abiti storici, è stata fermata da una pattuglia del GSSU della Polizia Locale in servizio di vigilanza in largo Corrado Ricci.



Il conducente aveva appuntamento con una coppia che si era appena sposata, per un lungo giro del centro storico di Roma. Effettuati tutti gli accertamenti, gli agenti hanno sanzionato il vetturino per mancanza della targa identificativa e lo hanno diffidato a proseguire verso l'Anfiteatro Flavio.