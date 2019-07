Trastevere, San Lorenzo e Ponte Milvio sorvegliati speciali: 238 identificati e 15 posti di blocco anti movida

Controllo straordinario nei quartieri della movida notturna per eccellenza. Il Questore Carmine Esposito li ha disposti con apposita ordinanza, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di microcriminalità e degrado. Pattuglie della Polizia di Stato hanno quindi passato al setaccio dalle 22 di ieri fino alle prime luci dell'alba, strade e piazze di Ponte Milvio, Trastevere e San Lorenzo, dove fra romani e turisti il flusso di avventori notturni, specie d'estate, non manca mai.

Con 15 posti di blocco gli agenti hanno identificato 238 persone e controllato in totale 34 veicoli. Nel mirino anche gli esercizi commerciali, tre in particolare a Ponte Milvio sono stati oggetti di controlli approfonditi da parte dei poliziotti in servizio.

Sempre nell'ottica di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative, la Questura ha messo a punto un piano di incremento dei controlli anche sul litorale romano. Un’articolata dislocazione degli uomini e delle donne della Polizia di Stato che, con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, intensificheranno l’attività di controllo del territorio. Con particolare attenzione ai locali attivi lungo il litorale.