Movida selvaggia a Trastevere: arresti e denunce. Multe a chi beve in strada

Per i Carabinieri quella a Trastevere è una "movida selvaggia". I militari dell'Arma anche nell'ultimo week end hanno effettuato controlli a tappeto. A finire in manette due pusher. Il primo, uno studente romano di 28 anni sorpreso in vicolo del Cinque, a cedere dosi di marijuana a giovani acquirenti, tutti identificati e segnalati all’Autorità competente.

La perquisizione personale e domiciliare hanno permesso di rinvenire altre due dosi della stessa sostanza stupefacente, 8 piante di canapa indiana e un bilancino di precisione. In piazza Trilussa invece, i Carabinieri hanno pizzicato un egiziano di 28 anni mentre spacciava dosi di cocaina. I due pusher sono stati portati in caserma dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Poco più tardi, i militari hanno controllato un romeno di 43 anni che dagli accertamenti è risultato ricercato dal mese di aprile dello scorso anno, perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri hanno denunciato un 24enne romano, per porto d’arma o oggetti atti ad offendere. Il giovane fermato a bordo della sua utilitaria è stato trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico. In via Dandolo, i militari hanno fermato un 48enne romano, sorpreso a bordo di uno scooter denunciato rubato lo scorso mese. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, per ricettazione.

Un titolare di attività di ristorazione è stato sanzionato per un importo di 100 euro, per la mancanza dei requisiti concernenti i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, per la somministrazione di alimenti e bevande.

Non sono mancate le violazioni dell’ordinanza anti-alcol emessa dal Comune di Roma da parte di 10 persone, sorprese a consumare bevande alcoliche in strada e multate per complessivi 1500 euro.

Sono state 255, in totale, le persone identificate e controllate dai Carabinieri nel corso dell’operazione.