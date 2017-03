Movida, blitz antidroga: via dalla piazza 31kg di hashish, shaboo e cocaina

Da San Lorenzo a Boccea, passando per il Pigneto, Centocelle e Montesacro: nel finesettimana straordinaria attività di controllo antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.

Le operazioni, volte a combattere l'illegalità e garantire un sano divertimento ai tantissimi giovani frequentatori della movida romana, hanno consentito di arrestare 13 pusher e di sequestrare circa 31 kg di hashish, 2,5 kg di cocaina e centinaia di dosi tra shaboo, marijuana ed eroina.

Impiego di cani antidroga e numerosi posti di controllo nei pressi di locali notturni, discoteche e luoghi di aggregazione di giovani hanno permesso di sferrare un duro colpo a spaccio, diffusione e consumo di sostanze stupefacenti.

Tra i tredici arrestati sette sono di Roma, gli altri sei sono invece rispettivamente 3 cittadini della Nigeria, un cittadino somalo, un cittadino tunisino e un cittadino filippino.

DEPOSITI DI DROGA ALL'EUR E AL TRULLO - L’intervento di maggior rilievo è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia Roma EUR che hanno arrestato 3 pusher romani di 44, 59 e 63 anni. I militari hanno scoperto che i tre condividevano un appartamento nel quartiere della Magliana, dove custodivano 2 Kg di cocaina e 2,5 Kg di hashish, oltre a una bilancia di precisione e a due presse artigianali. I successivi accertamenti hanno consentito di risalire ad un secondo appartamento - intestato alla madre di uno dei tre pusher - ubicato in zona Trullo, dove i Carabinieri hanno recuperato altri 28 Kg di hashish, un chilo dei quali suddivisi in ovuli e i restanti in panetti marchiati “ROMA”.

HASHISH, EROINA E COLTELLI A BOCCEA - In zona Boccea e a via della Pisana, un cittadino tunisino di 56 anni e due romani di 49 e 22 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere dopo essere stati sorpresi mentre cedevano a dei loro “clienti” delle dosi di droga. Fermati e perquisiti, i tre sono stati trovati in possesso di diverse decine di dosi di hashish e di eroina, diverse centinaia di euro e di 2 coltelli utilizzati per il taglio della sostanza.

COCAINA IN VIA DEI GINEPRI - In via dei Ginepri è finito in manette un romano di 41 anni, con precedenti: l’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina a cedere delle dosi di cocaina ad un acquirente che, a sua volta, è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe. La perquisizione scattata nell’abitazione del pusher ha permesso di sequestrare denaro contante e una decina di grammi di cocaina.

MARIJUANA A SAN LORENZO - In piazza dell’Immacolata, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno arrestato un cittadino somalo di 24 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, mentre stava tentando di “piazzare” una decina di grammi di marijuana.

ARRESTI A PIGNETO E SAN LORENZO - Tre cittadini nigeriani, invece, sono stati “pizzicati” dai Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana e dei Nuclei Operativi delle Compagnie Roma Trastevere e Roma piazza Dante che stavano controllando le zone del Pigneto, dell’Esquilino e di San Lorenzo mentre vendevano dosi di marijuana e di eroina a chiunque fosse in cerca di sballo.

SHABOOE COCAINA A MONTESACRO - I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un cittadino filippino di 50 anni che si era posizionato in via Emilio Praga per vendere il suo campionario di droghe. L’uomo è stato trovato in possesso di decine di dosi di shaboo, marijuana e hashish oltre a quasi 8mila euro in contanti ritenuto provento della sua attività illecita. Infine, in via Luigi Gigliotti, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un romano di 38 anni sorpreso mentre stava vendendo ad una persona, identificata e segnalata alle Autorità come assuntore di droghe, delle dosi di cocaina.