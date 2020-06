Movida, assembramenti e regole anti contagio: nel week end 40 violazioni su 8500 controlli

Prosegue l'attività di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale sul territorio capitolino per verificare il rispetto delle regole finalizzate alla tutela della salute pubblica e solo ieri sono stati oltre 8500 gli accertamenti eseguiti e più di 500 le persone controllate. Approntata anche un'opera di monitoraggio anche lungo il litorale romano. In totale 40 le violazioni

Movida

Nelle sere del fine settimana i controlli hanno riguardato in modo particolare le zone tipiche della movida: San Lorenzo, Monti, Ponte Milvio, Piazza Bologna e Centro Storico sono solo alcune aree dove la vigilanza è iniziata dal pomeriggio e proseguita fino a tarda notte. Tra gli illeciti contestati, il mancato rispetto del distanziamento sociale, come avvenuto in un parco in zona Monte Mario e l'inosservanza delle regole anti contagio da parte di alcune attività commerciali o locali pubblici.

Controlli nei locali

Nel quartiere Prenestino il gestore di un ristorante di cucina etnica è stato sanzionato per non aver ottemperato alle disposizioni previste per la limitazione del contagio. Controlli anche nel quadrante sud della Capitale, dove gli agenti del VIII Gruppo "Tintoretto", in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, hanno svolto una mirata attività di vigilanza nell'area Ostiense- San Paolo, Marconi e Eur.

In zona Ostiense, su oltre 30 esercizi controllati, le pattuglie hanno rilevato una decina irregolarità, in particolare nei minimarket, che hanno portato a sanzioni per oltre 8mila euro. Alcuni accertamenti sono tuttora in corso in merito a presunti illeciti di natura edilizia.

Ulteriori verifiche hanno riguardato le zone di Marconi ed Eur, con servizi mirati a contrastare il fenomeno della prostituzione: 5 le sanzioni e i Daspo urbani applicati.