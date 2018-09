Motoscafo affonda in mare, paura per quattro ragazzi. Salvati dalla Guardia di Finanza

Paura per quattro giovani affondati mentre si trovavano a bordo del loro motoscafo. E' accaduto nella tarda mattinata di domenica 9 settembre nelle acque antistanti Capo Circeo, nella zona di San Felice Circeo, in provincia di Latina.

Motoscafo affonda a San Felice Circeo

Per cause ancora da accertare, un natante con quattro diportisi a bordo ha iniziato a imbarcare acqua ed in pochi minuti è affondato. A bordo quattro ragazzi del frusinate tra 18 ed i 24 anni, si erano appena gettati in acqua, quando il provvidenziale intervento di una vedetta della Guardia di Finanza ha evitato il peggio, traendo in salvo i quattro giovani.

Naufraghi sotto choc

I Militari in forza alla Sezione Operativa Navale Lido di Ostia, impegnati nel pattugliamento della costa laziale, servizio disposto dal Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, hanno avvistato i naufraghi che si sbracciavano in evidente stato di choc, durante l’inabissamento del natante. I finanzieri dopo aver tratto in salvo i quattro giovani ed averne constatato le buone condizioni fisiche, li conducevano a terra presso Porto Badino, nella vicina Terracina.