Motocross al Tuscolo e sulla via Sacra, multati due motociclisti

Sono stati sopresi a fare motocross, uno al Tuscolo, nel comune di Monte Porzio Catone, nel tardo pomeriggio di un giorno feriale, l’altro nei pressi della via Sacra (nel Comune di Rocca di Papa), di sabato mattina. I due trasgressori, intercettati in sella alle proprie moto nel Parco Regionale dei Castelli Romani, in zone in cui la circolazione non è consentita (Legge regionale 2/84), sono stati sanzionati. I guardiaperco ricordano che la sanzione per questo tipo di violazione (ai sensi della Legge regionale 29/97) va da un minimo di 50 euro a un massimo di tremila euro per il trasgressore.