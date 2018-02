Vigili e Yamaha ancora insieme: 13 moto per combattere l'abusivismo commerciale

La Polizia Locale di Roma continuerà ad usare le moto Yamaha XT660R. E' stato infatti appena rinnovato il comodato d'uso gratuito delle 13 moto utilizzate sin dall'estate 2016 dagli agenti del gruppo 'Centauri', appartenenti al gruppo Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) della Polizia Locale di Roma Capitale.



L'utilizzo di queste moto, veloci, manovrabili e soprattutto 'in borghese', ha permesso in questi due anni una intensa attività di controllo di strade, locali commerciali e stazioni ferroviarie della città.

"Yamaha è sensibile ai temi della sicurezza e della mobilità. Ecco perché è orgogliosa di continuare, dopo due anni, a supportare Roma Capitale ed in particolare il reparto dei ‘Centauri' della Polizia Locale, rinnovando il comodato d’uso gratuito delle 13 Yamaha XT660R che li hanno accompagnati nel loro impegno quotidiano" dichiara Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe - Filiale Italia.

"Grazie all’utilizzo di queste motociclette l’abusivismo commerciale e l’illegalità sono stati contrastati con grande efficacia, con milioni di articoli sequestrati e il ripristino del decoro in tantissime aree, specialmente quelle a maggior afflusso turistico", ha dichiarato il Comandante Generale Diego Porta.

Erede dei leggendari modelli XT che hanno scritto negli anni '80 e '90 la storia del motociclismo internazionale, l’XT660R è un modello che stupisce per la sua robustezza e versatilità, rispondendo prontamente ai requisiti di praticità ed efficienza richiesti in particolare dal reparto “centauri” della Polizia Locale, che opera in luoghi dove maneggevolezza e tempestività di intervento risultano determinanti.