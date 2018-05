Si schianta con la moto d'acqua contro gli scogli, grave un ragazzo

E' rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato su una moto d'acqua contro gli scogli. Il grave incidente è avvenuto questa mattina al Moletto Pamphili di Anzio. Allertati i soccorritori le condizioni del giovane alla guida dell'acqua scooter sono apparse da subito critiche, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. Sul posto, oltre al personale del 118, gli agenti della polizia locale del Comune neroniano che hanno provveduto a liberare la strada per consentire il primo intervento dell'ambulanza, che ha poi trasferito il ferito sull'elisoccorso che era atterrato in via del Moletto di Pamphili. Da accertare cosa abbia determinato l'incidente.