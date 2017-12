SS Lazio: lutto nel mondo del calcio, morto Volfango Patarca. Scoprì Nesta e Di Canio

Lutto nel mondo del calcio, si è spento questa notte a Roma Volfango Patarca, storico responsabile tecnico del vivaio della SS Lazio. Una lunga carriera quella del 72enne originario del Quarticciolo, cominciata come allenatore del San Basilio. Nel 1981 passò alla società biancoceleste, dove rimase a gestire il settore giovanile sino al 2005.

Morto Volfango Patarca

Numerosi i talenti del calcio scoperti da Volfango Patarca, da Paolo Di Canio, che viveva da giovane nel suo stesso quartiere ad Alessandro Nesta, passando per Luigi Di Biagio e Marco Di Vaio. Come giocatore di calcio militò in diverse squadre, dalle giovanili della Tevere Roma sino al Lecce, dopo aver vestito le maglie di Alatri, Venosa, Frascati, Albalogna e Montecompatri. Nel 1981 il passaggio alla Lazio quale responsabile del vivaio. Nel 2007 l'ultimo incarico con il Lanciano. Da sempre amato dai tifosi della Lazio partecipò a diverse manifestazioni in sostegno dei biancocelesti.