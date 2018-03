Morto Vittorio Parola, addio al primo senatore eletto dal Collegio di Ostia

E' morto ad 85 anni l'ex senatore Vittorio Parola. Nato a Torino ha vissuto per anni ad Ostia. Ex Pds ed ex presidente della 13ma circoscrizione di Roma (ora decimo municipio), agli inizi degli anni Ottanta si battè per l'affermazione di maggiori poteri e di un decentramento avanzato per le amministrazioni più lontane dal Campidoglio.

Dopo l'esperienza ad Ostia, Parola venne eletto nel Consiglio della Provincia di Roma e nominato assessore. Da lì in poi, riuscì a vincere per il suo partito nel collegio di Ostia e Fiumicino per il Senato alla XII Legislatura (1994) ottenendo la riconferma nella successiva, fino al 2001.

"La morte di Vittorio Parola mi addolora profondamente. Amico e compagno di tante battaglie, insieme a Giancarlo Bozzetto per il riscatto del litorale e di Roma capitale. Lasci in tanti di noi un ricordo indelebile", ricorda il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Anche la Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, la Giunta, l'intero Consiglio del Parlamentino lidense esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Vittorio Parola: "Persona stimata ed amata nel territorio indipendentemente dagli schieramenti politici, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile".

Lo ricorda anche Roberto Ribecca, ex collega di partito: "Un altro pezzo di memoria e storia del nostro territorio non c'è più. Ha avuto una vita non facile ma non ha mai smesso di lottare per le nostre idee. Non so come la pensasse ultimamente ma credo che sta a noi che lo abbiamo conosciuto, impegnarci per dare un senso al suo vissuto. Un grande abbraccio a Silvia ed ai suoi familiari. Riposa in pace compagno". I funerali di Vittorio Parola si terranno giovedì 29 marzo alle ore 12 nella chiesa di Stella Maris in via dei Promontori 113.