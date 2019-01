Giallo a Vigne Nuove: uomo trovato morto in casa, ipotesi omicidio

Giallo a Vigne Nuove dove un uomo marocchino di circa 34 anni è stato trovato morto in un appartamento, al terzo piano, in via Dina Galli 19. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata intorno alle 12:30 di giovedì 31 gennaio.

Tra i palazzi dei cosiddetti "cilindri", del popolare e popoloso quartiere del III Municipio Montesacro, strada senza uscita adiacente alla Asl, si sono precipitati i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro ed i militari del Nucleo investigativo di via In Selci che indagano sull'accaduto.

Non ancora chiare le cause della morte. Secondo i primi riscontri, tuttavia, sul corpo dell'uomo, coperto dalle lenzuole, non arebbero state trovate ferite riconducibili ad armi da taglio. I Carabinieri, che indagano per omicidio, in queste ore stanno ascoltando diverse persone, tra le quali la compagna dell'uomo, una 40enne straniera. Tra i due, secondo quanto confermato dai militari, ci sarebbero stati diverse liti in passato: diverse le richieste d'intervento da parte dei vicini, pronti ad allertare i Carabinieri per le violente litigate tra i due.

I residenti di via Dina Galli 19 hanno riferito di aver sentito, in più occasioni, grida, a seguito di liti, provenire dall'appartamento al terzo piano.

Non è escluso, quindi, che il marocchino sia stato ucciso nel letto, forse nel sonno. Chi indaga sta analizzando anche la vita privata e il giro di conoscenze della vittima.